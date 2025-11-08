الصفحة الدولية

طهران تطالب بمحاسبة واشنطن.. ترامب يعترف بإشرافه على الهجوم الإسرائيلي ضد إيران


أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس (6 تشرين الثاني 2025)، موجة واسعة من الجدل بعد إقراره بأنه كان "مسؤولاً تماماً" و"يتحكم بشكل كامل" في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف إيران في الثالث والعشرين من حزيران الماضي، في اعتراف يُعد الأول من نوعه منذ العملية التي وُصفت بأنها الأوسع ضد المنشآت النووية الإيرانية خلال السنوات الأخيرة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الهجوم الذي نفذته إسرائيل كان "قوياً للغاية"، مؤكداً أنه كان تحت "سيطرة كاملة" منه شخصياً، مضيفاً أن الضربة الأولى "أحدثت أضراراً تفوق جميع الضربات التالية". وجاء هذا التصريح بعد أسابيع من نفي واشنطن أي دور لها في الهجوم، حين أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العملية "كانت عملاً أحادياً من جانب إسرائيل".

في المقابل، ردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت (8 تشرين الثاني 2025)، في منشور عبر منصة "إكس" قائلاً إن اعتراف ترامب "يكشف كذب الادعاءات السابقة لمسؤولي الإدارة الأمريكية"، ويؤكد أن الولايات المتحدة "شريك فاعل في توجيه وقيادة العدوان منذ بدايته". وأضاف أن التصريح "يمثل دليلاً قاطعاً على مسؤولية واشنطن عن عمل عدواني وغير قانوني وانتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة"، مطالباً بمحاسبة الولايات المتحدة على ما وصفه بـ"الجريمة الدولية".

ووفقاً للتقارير الإيرانية، أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل عدد من كبار العلماء العسكريين المتخصصين في البرنامج النووي الإيراني، فيما لا تزال طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرسان حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت المستهدفة.

سياسياً، قال ترامب خلال مأدبة عشاء جمعته بقادة دول آسيا الوسطى في البيت الأبيض إن إيران "طلبت رفع العقوبات الأمريكية"، مؤكداً أن "باب الحوار مفتوح"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن العقوبات الحالية "جعلت الأوضاع الاقتصادية في إيران صعبة للغاية".

من جهتها، أكدت طهران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي استعدادها للحوار "على أساس الندية والاحترام المتبادل"، لكنها أوضحت أنها "لا تملك تجربة جيدة في التفاوض مع الولايات المتحدة".

ويأتي هذا التصعيد المتبادل وسط تقارير عن تحركات دبلوماسية بوساطة سلطنة عمان لإحياء المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يحد من النشاط النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، في وقت يرى مراقبون أن اعتراف ترامب الأخير قد يُعقّد فرص العودة إلى طاولة التفاوض، ويزيد من احتمالات الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة في حال ردّت إيران عسكرياً.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
طهران تطالب بمحاسبة واشنطن.. ترامب يعترف بإشرافه على الهجوم الإسرائيلي ضد إيران
روسيا: تصريحات ترامب حول تجارب الأسلحة النووية خطيرة للغاية
نيجيريا: تحركات عسكرية بعد تهديد ترامب
أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
إيران تهاجم ترامب: اعترافه بتدبير الحرب مع إسرائيل دليل على التورط الأمريكي المباشر
روسيا: بدء تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالاختبارات النووية
الرئيس الإيراني يحذر من احتمال إخلاء طهران إذا استمر الجفاف: إجراءات صارمة مرتقبة لترشيد المياه
الملك تشارلز يجرد شقيقه بشكل رسمي من لقب "الأمير"
كوريا الشمالية تنتقد العقوبات الامريكية وتتعهد بالرد بالمثل
عراقجي يضع خياران لتحقيق أهداف إيران: الحرب أو التفاوض
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك