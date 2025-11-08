الصفحة الدولية

روسيا: تصريحات ترامب حول تجارب الأسلحة النووية خطيرة للغاية


وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية استئناف بلاده تجارب الأسلحة النووية بأنها خطيرة للغاية، حيث ذكر نيبينزيا في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إن روسيا يجب أن تكون مستعدة في حال قررت الولايات المتحدة استئناف هذه التجارب.

وأضاف: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح ردا على اختباراتنا للصواريخ المجنحة الجديدة والأسلحة تحت المائية المزودة بمحركات نووية، بأن الولايات المتحدة تفكر في استئناف التجارب النووية، هذا تصريح خطير جدا، ولا نعلم بعد إلى أين سيؤدي".

كما لفت نيبينزيا إلى اجتماع مجلس الأمن الروسي حيث شدد الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة التعامل بجدية مع مثل هذه التصريحات، وقال: "إذا حدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين لتطور الأحداث بهذا الاتجاه".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه أصدر توجيهات بإجراء تجارب نووية "بشروط متكافئة" مع الدول الأخرى التي تمتلك برامج مشابهة.

فيما عقد الرئيس بوتين اجتماعا لمجلس الأمن الروسي مؤخرا حيث أكد وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف أنه من المنطقي بدء التحضير لاستئناف التجارب النووية في ميدان نوفايا زيمليا في مياه روسيا الشمالية المتجمدة. كما وجّه بوتين بجمع المعلومات وتحليلها وتقديم مقترحات الجهوزية لمثل هذه التجارب، إن أقدمت الولايات المتحدة عليها.

