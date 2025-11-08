الصفحة الدولية

نيجيريا: تحركات عسكرية بعد تهديد ترامب


 

توعد القائد الجديد لجيش نيجيريا، بتكثيف العمليات العسكرية ضد المتشددين في شمال شرق البلاد، وذلك بعد أيام من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن عمل عسكري إذا لم تكبح أبوجا العنف ضد المسيحيين، فمن خلال أول زيارة عملياتية له إلى ولاية بورنو، بؤرة أعمال العنف المستمرة منذ 16 عاما التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، أدلى القائد الجديد للجيش النيجيري وايدي شعيبو بتعليقاته، حيث تحدث شعيبو للقوات المتمركزة في بورنو قائلًا، "لن يدخر الجيش النيجيري تحت قيادتي جهدا، سنواصل هذه المعركة بطاقة متجددة وتركيز واضح وتفان مطلق لإنهاء هذا الخطر مرة واحدة وإلى الأبد".

كذلك حث قائد الجيش الجنود على مواصلة الضغط على جماعتي "بوكو حرام"، وولاية غرب إفريقيا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ووعد بتحسين خدمات الإمداد والتموين والرعاية والإسناد القتالي في مسعى لرفع معنويات القوات.

وأضاف الجيش إن زيارة شعيبو إلى المنطقة تأتي في أعقاب توجيهات من الرئيس بولا تينوبو بتكثيف جهود مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق أدرج ترامب نيجيريا على قائمة الدول المثيرة للقلق بشكل خاص، وهي قائمة بالبلدان التي تقول الولايات المتحدة إنها تنتهك الحريات الدينية، إذ ذكر ترامب إنه طلب من وزارة الدفاع الاستعداد لعمل عسكري سريع محتمل، إذا لم تتخذ نيجيريا إجراءات صارمة ضد قتل المسيحيين.

