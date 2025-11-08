أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان

أعلنت حكومة طالبان التي تقود أفغانستان، اليوم السبت، فشل آخر جولة من محادثات السلام مع باكستان في تركيا، فيما حملت إسلام آباد مسؤولية الإخفاق، فقد ذكر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي: "خلال المناقشات حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، بينما لم يبد أي استعداد لتحمل مسؤولية أمن أفغانستان أو أمنه".

وأضاف: "الموقف غير المسؤول وغير المتعاون للوفد الباكستاني لم يفض إلى أي نتيجة، رغم النوايا الطيبة لإمارة أفغانستان الإسلامية وجهود الوسطاء".

وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، قد لمح قبل يوم إلى فشل المفاوضات، قائلا إن المسؤولية تقع على عاتق كابل للوفاء بتعهداتها بمحاربة الإرهاب وهو ما فشلت فيه حتى الآن"، وتابع: "ستواصل باكستان ممارسة كافة الخيارات الضرورية لحماية أمن شعبها وسيادتها".

فيما عقد البلدان الخميس الماضي محادثات في إسطنبول في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على هدنة جرى الاتفاق عليها في 19 تشرين الأول في قطر، وجاءت المفاوضات عقب الاشتباكات الأكثر دموية بين البلدين الجارين في جنوب آسيا منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.