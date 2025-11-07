إيران تهاجم ترامب: اعترافه بتدبير الحرب مع إسرائيل دليل على التورط الأمريكي المباشر

ردت إيران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي أعلن فيها أنه كان وراء الحرب الإسرائيلية ضد طهران، ووصفتها بأنها "اعتراف خطير" يثبت تورط واشنطن المباشر في العدوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة (7 تشرين الثاني 2025)، إن "ترامب كذب وزير خارجيته الذي نفى في يونيو الماضي علاقة بلاده بالحرب التي شنتها إسرائيل على إيران"،

مضيفاً: "هل تذكرون كيف أعلن روبيو في 13 يونيو 2025 أن واشنطن لم يكن لها أي دور في الهجوم الإسرائيلي؟ بالطبع، كان هذا الادعاء كذبة واضحة؛ فمنذ البداية، كان جلياً أن الولايات المتحدة شاركت مشاركة كاملة في الحرب".

وأضاف بقائي أن "اعتراف ترامب الصريح بمسؤوليته عن العملية كذّب تصريح وزير خارجيته، وأكد أن واشنطن كانت تدير هذه العملية منذ بدايتها"، معتبراً أن هذا الاعتراف "وثيقة لا يمكن إنكارها على التدخل الأمريكي المباشر وتواطؤه في العدوان الإسرائيلي غير المبرر على إيران".

وتابع قائلاً إن "هذا التصريح يمثل إقراراً صريحاً بمسؤولية أمريكا عن ارتكاب عمل غير قانوني وانتهاكٍ للقانون الدولي"، داعياً إلى "محاسبة الولايات المتحدة وتقديمها للعدالة على هذا الانتهاك".

وفي وقت سابق، قال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع قادة دول آسيا الوسطى، إن له "اليد الطولى في الهجوم الإسرائيلي على إيران"، مشيراً إلى أن "طهران تطلب من واشنطن رفع العقوبات، وإن إدارته مستعدة للاستماع إلى السلطات الإيرانية". وأضاف: "إيران تخضع لعقوبات أمريكية صارمة جداً تجعل من الصعب عليها القيام بما تريد، ونحن مستعدون للاستماع إليها، وسنرى ما سيحدث".

يُذكر أن إسرائيل شنت في 13 يونيو عملية عسكرية ضد إيران، وردّت طهران بهجمات مضادة. وفي 22 يونيو، قصف سلاح الجو الأمريكي ثلاث منشآت نووية إيرانية، لترد إيران مساء 23 من الشهر ذاته بهجوم صاروخي على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، قبل أن يعلن ترامب في اليوم التالي أن إسرائيل وإيران توصّلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.