الصفحة الدولية

إيران تهاجم ترامب: اعترافه بتدبير الحرب مع إسرائيل دليل على التورط الأمريكي المباشر


ردت إيران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي أعلن فيها أنه كان وراء الحرب الإسرائيلية ضد طهران، ووصفتها بأنها "اعتراف خطير" يثبت تورط واشنطن المباشر في العدوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة (7 تشرين الثاني 2025)، إن "ترامب كذب وزير خارجيته الذي نفى في يونيو الماضي علاقة بلاده بالحرب التي شنتها إسرائيل على إيران"،

مضيفاً: "هل تذكرون كيف أعلن روبيو في 13 يونيو 2025 أن واشنطن لم يكن لها أي دور في الهجوم الإسرائيلي؟ بالطبع، كان هذا الادعاء كذبة واضحة؛ فمنذ البداية، كان جلياً أن الولايات المتحدة شاركت مشاركة كاملة في الحرب".

وأضاف بقائي أن "اعتراف ترامب الصريح بمسؤوليته عن العملية كذّب تصريح وزير خارجيته، وأكد أن واشنطن كانت تدير هذه العملية منذ بدايتها"، معتبراً أن هذا الاعتراف "وثيقة لا يمكن إنكارها على التدخل الأمريكي المباشر وتواطؤه في العدوان الإسرائيلي غير المبرر على إيران".

وتابع قائلاً إن "هذا التصريح يمثل إقراراً صريحاً بمسؤولية أمريكا عن ارتكاب عمل غير قانوني وانتهاكٍ للقانون الدولي"، داعياً إلى "محاسبة الولايات المتحدة وتقديمها للعدالة على هذا الانتهاك".

وفي وقت سابق، قال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع قادة دول آسيا الوسطى، إن له "اليد الطولى في الهجوم الإسرائيلي على إيران"، مشيراً إلى أن "طهران تطلب من واشنطن رفع العقوبات، وإن إدارته مستعدة للاستماع إلى السلطات الإيرانية". وأضاف: "إيران تخضع لعقوبات أمريكية صارمة جداً تجعل من الصعب عليها القيام بما تريد، ونحن مستعدون للاستماع إليها، وسنرى ما سيحدث".

يُذكر أن إسرائيل شنت في 13 يونيو عملية عسكرية ضد إيران، وردّت طهران بهجمات مضادة. وفي 22 يونيو، قصف سلاح الجو الأمريكي ثلاث منشآت نووية إيرانية، لترد إيران مساء 23 من الشهر ذاته بهجوم صاروخي على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، قبل أن يعلن ترامب في اليوم التالي أن إسرائيل وإيران توصّلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

آخر الاضافات
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
