الرئيس الإيراني يحذر من احتمال إخلاء طهران إذا استمر الجفاف: إجراءات صارمة مرتقبة لترشيد المياه


حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من عواقب وخيمة قد تواجهها البلاد في حال استمرار موجة الجفاف الحالي، إذ أكد بزشكيان أن الحكومة ستتخذ "إجراءات صارمة" لترشيد استهلاك المياه إذا لم تهطل الأمطار قبل نهاية شهر نوفمبر.

كما نقلت وسائل إعلام رسمية عن بزشكيان قوله إن استمرار الجفاف قد يجبر السلطات على تنفيذ خطط طارئة، مشيرا إلى أن "عدم تساقط الأمطار قد يضطرنا إلى إخلاء العاصمة طهران"، التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة.

فيما تشهد إيران منذ أشهر أزمة مائية غير مسبوقة، دفعت السلطات إلى التحذير المتكرر من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، ودعت المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه. وذكرت تقارير محلية أن بعض أحياء العاصمة شهدت انقطاعا كليا في المياه خلال ساعات الليل الماضية، فيما طلب من السكان في المجمعات السكنية الكبيرة تخزين المياه لتلبية احتياجاتهم اليومية.

وتأتي أزمة الجفاف في ظل معاناة سكان طهران أيضا من تلوث الهواء الحاد وارتفاع الأسعار وتزايد تكاليف الإيجارات. وكانت مصادر رسمية قد أعلنت الشهر الماضي أن تسعة عشر سدا رئيسيا في البلاد على وشك الجفاف، وأن متوسط امتلاء السدود على مستوى إيران لا يتجاوز 35%، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وتعاني إيران منذ سنوات من أزمة مائية متفاقمة نتيجة تراجع معدلات هطول الأمطار والتغير المناخي وسوء إدارة الموارد المائية. ويؤثر الجفاف بشدة على الزراعة والإمدادات الحضرية، ما يهدد الأمن المائي في عدة محافظات. وقد دفعت هذه الأوضاع الحكومة إلى التفكير في حلول طارئة، من بينها خطط لترشيد المياه وإعادة توزيع الموارد بين المناطق المتضررة.

