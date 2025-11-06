الصفحة الدولية

كوريا الشمالية تنتقد العقوبات الامريكية وتتعهد بالرد بالمثل


نددت كوريا الشمالية اليوم الخميس بالعقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت عليها، بسبب عمليات غسل الأموال المرتبطة بالجرائم الإلكترونية ، وتعهدت بالرد بالمثل.

وجاء رد فعل كوريا الشمالية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أنها فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانيْن من كوريا الشمالية لتورطهم في غسل أموال مسروقة من خلال أنشطة إلكترونية غير مشروعة.

وجاءت العقوبات في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" لاستئناف الدبلوماسية المتعثرة مع بيونغ يانغ.

وقال نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "كيم أون-تشول"، المسؤول عن الشؤون الأمريكية، في بيان :" ان العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن تظهر سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية".

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية : «طالما أن الإدارة الأمريكية الحالية قد أعلنت موقفها العدائي تجاهنا حتى النهاية، فإننا سنرد عليها بصبر وبطريقة مماثلة».

وانتقد المسؤول الكوري الشمالي الولايات المتحدة بسبب «طبيعتها الخبيثة»، وحذر واشنطن من أن تكتيكاتها المتمثلة في الضغط والاسترضاء والتهديدات ضد كوريا الشمالية لن تنجح.

وجاءت العقوبات الأمريكية في الوقت الذي لم ترد فيه كوريا الشمالية على اقتراح "ترامب" الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية خلال زيارته الأخيرة إلى كوريا الجنوبية لحضور اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كوريا الشمالية تنتقد العقوبات الامريكية وتتعهد بالرد بالمثل
عراقجي يضع خياران لتحقيق أهداف إيران: الحرب أو التفاوض
الإغلاق الحكومي يلغي آلاف الرحلات الجوية في أمريكا
السودان: قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على الهدنة الإنسانية المطروحة من دول الرباعية
ترامب بعد فوز ممداني: فقدنا شيئا من سيادتنا في نيويورك
عمدة نيويورك زهران ممداني: إذا حاول ترامب اضطهاد أهل المدينة "سأحاربه"
الديمقراطيون يطالبون ترامب بعقد اجتماع لإنهاء الإغلاق الحكومي
هتف "الله أكبر".. رجل يدهس 9 اشخاص غرب فرنسا
عراقجي: لا توجد خطة للتفاوض مع واشنطن
هاشمي وممداني وأفتاب بوريفال.. انتصارات تاريخية للهنود في السياسة الأمريكية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك