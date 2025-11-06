كوريا الشمالية تنتقد العقوبات الامريكية وتتعهد بالرد بالمثل

نددت كوريا الشمالية اليوم الخميس بالعقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت عليها، بسبب عمليات غسل الأموال المرتبطة بالجرائم الإلكترونية ، وتعهدت بالرد بالمثل.

وجاء رد فعل كوريا الشمالية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أنها فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانيْن من كوريا الشمالية لتورطهم في غسل أموال مسروقة من خلال أنشطة إلكترونية غير مشروعة.

وجاءت العقوبات في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" لاستئناف الدبلوماسية المتعثرة مع بيونغ يانغ.

وقال نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "كيم أون-تشول"، المسؤول عن الشؤون الأمريكية، في بيان :" ان العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن تظهر سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية".

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية : «طالما أن الإدارة الأمريكية الحالية قد أعلنت موقفها العدائي تجاهنا حتى النهاية، فإننا سنرد عليها بصبر وبطريقة مماثلة».

وانتقد المسؤول الكوري الشمالي الولايات المتحدة بسبب «طبيعتها الخبيثة»، وحذر واشنطن من أن تكتيكاتها المتمثلة في الضغط والاسترضاء والتهديدات ضد كوريا الشمالية لن تنجح.

وجاءت العقوبات الأمريكية في الوقت الذي لم ترد فيه كوريا الشمالية على اقتراح "ترامب" الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية خلال زيارته الأخيرة إلى كوريا الجنوبية لحضور اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).