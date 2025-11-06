السودان: قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على الهدنة الإنسانية المطروحة من دول الرباعية

أكدت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم، موافقتها على الهدنة الإنسانية المقترحة من قبل دول الرباعية، بهدف معالجة الآثار الإنسانية المترتبة على الحرب الدائرة في البلاد، فقد ذكرت القوات في بيان، أنها "تتطلع إلى تطبيق الهدنة الإنسانية والشروع في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات بما يفضي إلى وقف الحرب في السودان"، مشددة على أهمية استثمار المقترح في فتح مسارات تؤدي إلى حل شامل ينهي المعاناة الإنسانية المتفاقمة.



