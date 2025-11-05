ترامب بعد فوز ممداني: فقدنا شيئا من سيادتنا في نيويورك

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه فقد شيئا من السيادة أمس في نيويورك، في تعليقه على فوزه زهران ممداني برئاسة بلدية الولاية.

وقال ترامب تعليقا على فوز ممداني، "فقدنا شيئا من سيادتنا أمس في نيويورك لكننا سنعالج الأمر".

ولقي الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة الامريكية، خسارة فادحة بعد ان فاز المرشح الديمقراطي والعدو الأبرز لترامب، زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك، ليصبح أول مسلم، وأيضا أصغر من يشغل المنصب منذ أكثر من قرن.

وتفوق ممداني، البالغ من العمر 34 عاما، على الحاكم السابق أندرو كومو والمرشح الجمهوري كورتيس سليوا، وسيصبح اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل، أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

ونيويورك هي اكبر الولايات الامريكية، وقال ممداني في خطاب النصر انه "إذا كان بإمكان أي شخص أن يُظهر لأمة خانها دونالد ترامب كيفية هزيمته، فهي المدينة التي أنجبته".