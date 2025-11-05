عمدة نيويورك زهران ممداني: إذا حاول ترامب اضطهاد أهل المدينة "سأحاربه"

أكد عمدة نيويورك زهران ممداني، اليوم الأربعاء، أنه إذا حاول ترامب اضطهاد أهل المدينة "سأحاربه".

وقال ممداني، أنه "عندما يريد الرئيس ترامب أن يفعل شيئًا يعود بالنفع على هذه المدينة، سأكون موجودًا لأعلن دعمي لذلك".

وتابع: "لكن إذا كان يسعى لمضايقة أو محاكمة أو معاقبة سكان هذه المدينة بناءً على هويتهم أو مكان سكنهم أو أصلهم، فأنا سأحاربه على ذلك".

وأكمل: "أعتقد أننا كثيرًا ما شهدنا أسلوب قيادة يضع الشخص نفسه قبل مصالح الناس الذين يسعى لخدمتهم، وبلدية مدينتي ستتصرف بعكس ذلك".