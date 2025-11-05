الديمقراطيون يطالبون ترامب بعقد اجتماع لإنهاء الإغلاق الحكومي

وجه القادة الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي رسالة عاجلة إلى الرئيس دونالد ترامب يطالبونه فيها بعقد اجتماع عاجل لمشرعي الحزبين لمعالجة أزمة الإغلاق الحكومي والرعاية الصحية معا.

وجاء في الخطاب الموقع من قادة الديمقراطيين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حكيم جيفريز وتشاك شومر: "نطالب بعقد اجتماع عاجل لقادة التشريع من الحزبين لوضع حد للإغلاق الفيدرالي للحكومة من قبل الجمهوريين ومعالجة بشكل حاسم الأزمة في الرعاية الصحية التي تسبب فيها الجمهوريون".

ويعود تاريخ الخطاب إلى 5 نوفمبر 2025، وكُتب على ورقة رسمية لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي. وقد نُشر على الشبكة الاجتماعية "إكس" من قبل مراسل قناة CBS الإخبارية، وشكر مؤلفوه ترامب على اهتمامه بالوضع.

يذكر أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية دخلت في حالة إغلاق منذ 1 أكتوبر الماضي، بسبب عدم تمكن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس من تمرير مشروع قانون التمويل الحكومي.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد حذر سابقا من أن اقتصاد البلاد سيفقد عشرات المليارات من الدولارات إذا لم يتغير الوضع قبل 1 نوفمبر.