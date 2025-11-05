الصفحة الدولية

هتف "الله أكبر".. رجل يدهس 9 اشخاص غرب فرنسا


أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، في عملية دهس غرب فرنسا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، عبر منصة إكس، إن سائق سيارة دهس مشاة وراكبي دراجات في جزيرة أوليرون الفرنسية السياحية قبالة ساحل المحيط الأطلسي، مضيفا أن اثنين من المصابين يتلقيان العلاج في الرعاية المركزة. وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على السائق وفتحت تحقيقا في الواقعة.

وصرح رئيس بلدية دولوس دوليرون، تيبو بريشكوف، لتلفزيون بي.إف.إم بأن نحو تسعة أشخاص أصيبوا. وأضاف أن المشتبه به عمره حوالي 30 عاما.

ووفق قناة بي.إف.إم التلفزيونية فإن المشتبه به هتف "الله أكبر" عند إلقاء القبض عليه.

ونقلت صحيفة لو باريزيان الخبر نفسه، مضيفة أن المحققين يبحثون أيضا في احتمالية أن يكون المشتبه به مختلا عقليا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب ليس مسؤولا عن التحقيق في هذه المرحلة. ولم يتسن بعد الوصول إلى مكتب المدعي العام للتعليق.

