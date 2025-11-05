عراقجي: لا توجد خطة للتفاوض مع واشنطن

كشف نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي، اليوم الأربعاء (5 تشرين الثاني 2025)، أنه لا توجد أي خطة من قبل طهران لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي توقفت منذ حزيران الماضي بعد الحرب بين إيران وإسرائيل.

وذكر عراقجي في مؤتمر صحفي، أنه "لا توجد حالياً أي خطة للتفاوض مع واشنطن"، موضحاً أن "زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت‌ روانجي إلى عمان كانت ضمن الحوار السياسي الدوري وليس لها علاقة بأي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة".

الخارجية الإيرانية تنفي تلقي أي رسائل لاستئناف المفاوضات

وفي (3 تشرين الثاني 2025)، نفت وزارة الخارجية الايرانية، تلقي طهران أي رسائل لاستئناف المفاوضات مع الجانب الامريكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الاسبوعي وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الوزارة لم تتلق أي رسالة رسمية بشأن استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة"، مؤكداً أن "موقف إيران واضح بشأن هذا الملف وأن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تتم عبر قنوات رسمية وموثقة".

واضاف أن "الايميلات المنسوبة لجيفري إبستين التي تحث على اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران، تُظهر بوضوح أن أفراداً فاسدين ومجرمين يقفون في صف أعداء الشعب الإيراني".

وشدد على أن "السياسات الأمريكية التدخلية في المنطقة على مدى عقود طويلة لم تثمر سوى العنف والانقسام والإرهاب، دون أي نتيجة إيجابية للشعوب في المنطقة"، موضحا أن "الوسطاء قد يتبادلون رسائل أو ردوداً غير رسمية، لكن هذا لا يعني إطلاق أي عملية تفاوضية رسمية بين إيران وأمريكا، ولن يكون كذلك".

وأشار المتحدث إلى أن "موقف إيران واضح ويستند إلى القنوات الرسمية فقط"، مؤكداً أن "أي تحركات في هذا الملف يجب أن تتم وفق آليات موثقة ومعتمدة رسميا".

ويأتي هذا النفي في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن قنوات الوساطة العُمانية المحتملة بين طهران وواشنطن لاستئناف المحادثات النووية، بعد تقارير مؤكدة تحدثت عن تلقي طهران رسالة أمريكية في الأيام الماضية.