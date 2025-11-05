هاشمي وممداني وأفتاب بوريفال.. انتصارات تاريخية للهنود في السياسة الأمريكية

في لحظة تاريخية للتمثيل السياسي، حقق سياسيون من أصول هندية انتصارات "بارزة" في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مسجلين صفحات جديدة من التنوع والشمول في السياسة الأمريكية.

وأصبحت غزالة هاشمي، المولودة في حيدر آباد، أول امرأة مسلمة تُنتخب على مستوى الولاية في تاريخ الولايات المتحدة بعد فوزها بمنصب نائب حاكم ولاية فرجينيا، وفق ما ذكر موقع "india today".

وفي مدينة نيويورك، دخل زهران ممداني، ابن مهاجرين هنود، التاريخ كأول أمريكي مسلم من أصل هندي يُنتخب عمدة للمدينة، مما يمثل لحظة فارقة في السياسة الحضرية الأمريكية.

وفي سياق متصل، حصل أفتاب بوريفال على فترة ولاية ثانية كعمدة لمدينة سينسيناتي، مواصلاً إرثه كأول زعيم أمريكي من أصل آسيوي للمدينة.

كما أصبح جيه جيه سينغ أول أمريكي من أصل سيخي يُنتخب لعضوية مجلس نواب ولاية فرجينيا، مما يرسخ حقبة جديدة من التنوع والشمول في السياسة الأمريكية، بحسب الموقع.

هذه الانتصارات التاريخية تعكس صعود الجاليات الهندية والآسيوية في المشهد السياسي الأمريكي، وتؤكد أهمية تمثيل الأقليات في مواقع اتخاذ القرار.