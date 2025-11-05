ترامب: الديمقراطيون تسببوا بأطول إغلاق حكومي بتاريخ أمريكا وعلينا انهاءه بكل السبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الديمقراطيين تسببوا بأطول إغلاق حكومي بتاريخ أمريكا، فيما أشار الى انه "علينا انهاء هذا الاغلاق بكل السبل.

وقال ترامب في كلمة له، أنه "نمر حاليا بأطول إغلاق حكومي في بلدنا وقد تسبب فيه الديمقراطيون"، مشيرا الى انه "يجب أن نوقف الإغلاق الحكومي فاقتصادنا عظيم ويجب إعادة فتح المعامل والشركات".

وتابع، أن "الإغلاق الحكومي كان عاملا سلبيا كبيرا بالنسبة للجمهوريين في انتخابات أمس، وما حدث ليلة أمس كان فوزا ديمقراطيا بامتياز ولا أعتقد أنه كان جيدا للجمهوريين".

ولفت الى ان "الديمقراطيين يتصرفون بشكل انتحاري وهم يدمرون بلادنا، والإغلاق الحكومي هو الآن رسميا أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا".

وأكمل، أنه "علينا أن نوقف الإغلاق وفتح البلد وأن نمرر القوانين المرتبطة بقوائم الناخبين، بكل السبل"، مردفاً أن "التصويت بالبريد السريع يسمح بالفساد ونحن نرفضه، والراديكاليون الديمقراطيون لم يبدوا أي اهتمام بإعادة فتح الحكومة ولا أعتقد أنهم سيتحركون بسرعة".

واختتم، أنه "نشهد أقوى اقتصاد على الإطلاق والإغلاق قد يؤثر على سوق الأسهم".