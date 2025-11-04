"مهندس الحرب على العراق".. وفاة "ديك تشيني" نائب الرئيس الأمريكي الاسبق

توفي نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني، اليوم الثلاثاء (4 تشرين الثاني 2025)، عن عمر ناهز 84 عاماً،

وقالت وسائل إعلامية إن "تشيني توفي بعد معاناة طويلة مع مشاكل في القلب والرئتين، بعد أن أعلنت عائلته أنه توفي بسلام في منزله محاطاً بأفراد أسرته عن عمر ناهز 84 عاماً،.

ويُعد تشيني من أبرز الشخصيات السياسية في التاريخ الأمريكي الحديث، إذ شغل مناصب رفيعة بينها وزير الدفاع في إدارة جورج بوش الأب، حيث أشرف على حرب الخليج الأولى، ثم نائباً للرئيس جورج دبليو بوش بين عامي 2001 و2009، حيث كان من أبرز مهندسي "الحرب على الإرهاب" بعد هجمات 11 سبتمبر، التي شملت غزو أفغانستان ثم العراق. وقد ارتبط اسمه بسياسات الأمن الصارمة وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، إلى جانب استخدام أساليب استجواب مثيرة للجدل في مكافحة الإرهاب.

ترك تشيني بصمة كبيرة في السياسة الأمريكية، وظل شخصية مثيرة للجدل بين من اعتبره رجل دولة حازم، ومن رآه رمزاً للسياسات المتشددة التي أدخلت الولايات المتحدة في حروب طويلة.