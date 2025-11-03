الخارجية الإيرانية: الاتصالات مع مصر لا تعني وساطة لحل الأزمة مع أمريكا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "التواصل الذي تجريه وساطات من دول مختلفة مع طهران والأطراف الأخرى ليس أمرا جديدا"، حيث أوضح أن هدف هذه الاتصالات يتمثل في الاستماع إلى وجهات نظر الطرفين والمساعدة، إن أمكن، في تقريب المواقف.

وأضاف بقائي: "لكن القول إن هذه الاتصالات مع مصر تعني بدء مسار وساطة رسمية مع الولايات المتحدة هو أمر غير صحيح تماما"، مشددا على أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل.

كما نفى المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي ما يتم تداوله حول نقل رسالة أمريكية رسمية عبر سلطنة عمان خلال زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجتبى روانتشي، إلى مسقط، قائلا إنه هذه المعلومات "غير دقيقة"، وتابع بقائي، "لا، لم يكن هناك أي رسالة رسمية بهذا الخصوص. بالطبع، كما هو معتاد، لا تزال الوساطات المختلفة تبذل جهودا لتقريب وجهات النظر وتبادل الرسائل، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال بدء عملية المفاوضات بين إيران وأمريكا".