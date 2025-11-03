إيران تنفي نقل أي رسالة أمريكية خلال زيارة نائب وزير خارجيتها إلى عمان

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يعني إطلاق عملية تفاوض رسمية بين الجانبين، إذ نفى المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي ما يتم تداوله حول نقل رسالة أمريكية رسمية عبر سلطنة عمان خلال زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجتبى روانتشي، إلى مسقط، قائلا إنه هذه المعلومات "غير دقيقة".

كما أوضح بقائي، "لا، لم يكن هناك أي رسالة رسمية بهذا الخصوص. بالطبع، كما هو معتاد، لا تزال الوساطات المختلفة تبذل جهودا لتقريب وجهات النظر وتبادل الرسائل، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال بدء عملية المفاوضات بين إيران وأمريكا".