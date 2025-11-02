الدفاعات الجوية الروسية تدمر 22 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، ان قوات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات روسية من الساعة 15:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو.

وقالت الوزارة في بيان: "في الثاني من نوفمبر، من الساعة 15:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، تم اعتراض وتدمير 22 طائرة بدون طيار أوكرانية بواسطة وسائل الدفاع الجوي العاملة".

وأوضح البيان أن "14 طائرة مسيرة تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأربع طائرات فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع طائرات فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.