إيران تعلن تلقي الخارجية رسالة من الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات

أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية تلقت رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استئناف المفاوضات بين البلدين، على أن يتم كشف التفاصيل في وقت لاحق، إذ ذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في تصريحات صحافية، إن "وزارة الخارجية تلقت رسائل لاستئناف المفاوضات مع أمريكا وسيتم الحديث عن التفاصيل في وقت لاحق".

يأتي ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في تصريحات له أمس السبت، أن "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل"، لكنه لفت إلى أن "واشنطن وضعت شروطا تعجيزية وغير مقبولة".

كما شدد عراقجي على أن "لا رغبة لإيران في مفاوضات مباشرة مع واشنطن"، مبينا أن "بإمكاننا التوصل إلى اتفاق عبر مفاوضات غير مباشرة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي منتصف أكتوبر 2025، إلى إبرام اتفاق سلام مع إيران، مؤكدا أن واشنطن جاهزة للتوصل لاتفاق حينما تكون طهران مستعدة لذلك. ووصف ترامب التوصل إلى اتفاق بأنه "سيكون رائعا ويحقق الاستقرار"، وأضاف أنه يعتقد أن الإيرانيين يرغبون بذلك أيضاً، مؤكدا "نحن مستعدون عندما تكونون مستعدين".

جاءت هذه الدعوة بعد مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وبعد فشل جولات المحادثات النووية بسبب خلافات حول التخصيب النووي ودعم إيران للجماعات الإقليمية. كما اشترط ترامب في مبادرته وقف دعم إيران لجماعات مثل حماس وحزب الله، والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. إلا أن ردة الفعل في طهران جاءت فاترة، إذ اعتبرت الخارجية الإيرانية الدعوة الأمريكية مناورة رمزية ووصفت الإدارة الأمريكية بأنها تنتهج "سلوكا عدائيا"، مطالبة واشنطن بتغيير نهجها قبل أي حوار سياسي.