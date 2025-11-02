الصفحة الدولية

إيران تعلن تلقي الخارجية رسالة من الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات


أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية تلقت رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استئناف المفاوضات بين البلدين، على أن يتم كشف التفاصيل في وقت لاحق، إذ ذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في تصريحات صحافية، إن "وزارة الخارجية تلقت رسائل لاستئناف المفاوضات مع أمريكا وسيتم الحديث عن التفاصيل في وقت لاحق".

يأتي ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في تصريحات له أمس السبت، أن "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل"، لكنه لفت إلى أن "واشنطن وضعت شروطا تعجيزية وغير مقبولة".

كما شدد عراقجي على أن "لا رغبة لإيران في مفاوضات مباشرة مع واشنطن"، مبينا أن "بإمكاننا التوصل إلى اتفاق عبر مفاوضات غير مباشرة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي منتصف أكتوبر 2025، إلى إبرام اتفاق سلام مع إيران، مؤكدا أن واشنطن جاهزة للتوصل لاتفاق حينما تكون طهران مستعدة لذلك. ووصف ترامب التوصل إلى اتفاق بأنه "سيكون رائعا ويحقق الاستقرار"، وأضاف أنه يعتقد أن الإيرانيين يرغبون بذلك أيضاً، مؤكدا "نحن مستعدون عندما تكونون مستعدين".

جاءت هذه الدعوة بعد مواجهات عسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وبعد فشل جولات المحادثات النووية بسبب خلافات حول التخصيب النووي ودعم إيران للجماعات الإقليمية. كما اشترط ترامب في مبادرته وقف دعم إيران لجماعات مثل حماس وحزب الله، والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. إلا أن ردة الفعل في طهران جاءت فاترة، إذ اعتبرت الخارجية الإيرانية الدعوة الأمريكية مناورة رمزية ووصفت الإدارة الأمريكية بأنها تنتهج "سلوكا عدائيا"، مطالبة واشنطن بتغيير نهجها قبل أي حوار سياسي.

آخر الاضافات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
