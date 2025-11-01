الصفحة الدولية

تحذير إيراني من تصعيد محتمل ضد طهران بعد تصريحات المبعوث الأمريكي في بغداد


حذر نظام الدين موسوي، المتحدث السابق باسم رئاسة البرلمان الإيراني، اليوم السبت (1 تشرين الثاني 2025)، من أن ما يجري في العراق قد يكون تمهيدًا لمرحلة جديدة من التصعيد ضد إيران، مشيرًا إلى أن "سقوط العراق" سيكون مقدمة لهجوم بري على طهران.

وقال موسوي في منشور على منصة "إكس"، إن "ممثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العراق أكد في أول تصريح له ضرورة حلّ الحشد الشعبي"، مضيفًا أن "سقوط سوريا كان مقدمة لهجوم جوي على إيران، أما سقوط العراق فسيكون مقدمة لهجوم بري".

 

 

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني السابق عقب تقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، زعمت فيه أن إسرائيل تستعد لشنّ هجوم ضد فصائل الحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية، وهو ما أعاد الجدل حول احتمال توسّع المواجهة الإقليمية في المنطقة.

 

وفي السياق ذاته، كان مجتبی حسيني، ممثل المرشد الإيراني في العراق، قد رفض في وقت سابق ما وصفه بـ"أوهام الولايات المتحدة" بشأن نزع سلاح الحشد الشعبي أو حلّه، مؤكدًا أن هذه الأهداف "لن تتحقق أبدًا".

