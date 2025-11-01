إيران تنفي تلقي رسالة أمريكية عبر عُمان لإحياء المفاوضات النووية

نفت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، اليوم السبت (1 تشرين الثاني 2025)، صحة الأنباء التي تحدثت عن تلقّي إيران رسالة من الولايات المتحدة تتعلق بإحياء المفاوضات النووية المتوقفة.

وذكرت الوكالة في موقعها الرسمي أن "المتابعات تؤكد عدم صحة ما نُشر بشأن تلقي إيران رسالة من واشنطن حول استئناف المفاوضات النووية".

وكانت مصادر دبلوماسية إيرانية غير رسمية قد أفادت أمس لوكالة "بغداد اليوم" بأن طهران تلقت عبر سلطنة عُمان رسالة أمريكية تتضمن رغبة واشنطن في استئناف المحادثات المتوقفة منذ حزيران الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في الرسالة أنه عازم على التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع الجمهورية الإسلامية.

وفي هذا السياق، زار نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين مجيد تخت روانجي، مسقط أمس الجمعة، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين عُمانيين وممثلين أمميين بشأن قضايا إقليمية ودولية، من بينها الملف النووي واليمن.

وقال روانجي في تصريح عقب عودته إلى طهران، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الزيارة كانت قصيرة ولكن ناجحة إلى سلطنة عُمان، عقدت خلالها اجتماعات مثمرة مع وزير الخارجية بدر البوسعيدي ونائبه خليفة الحارثي، وبحثنا القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. كما عقدت لقاءات بناءة مع محمد عبدالسلام ممثل أنصار الله، والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ".

وأكد المسؤول الإيراني أن عُمان تُعد شريكاً أساسياً وجاراً موثوقاً، مشيراً إلى "العلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين وأهمية استمرار المشاورات المنتظمة مع الأشقاء في مسقط".

وفي تصريح آخر، شدد روانجي على أن "أي مفاوضات تُحدد نتائجها مسبقاً لا معنى لها"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة لا تُظهر استعداداً للدخول في مفاوضات قائمة على مبدأ الندية".

وأوضح أن الملف النووي كان أحد المحاور الرئيسية في المباحثات مع الجانب العُماني، مؤكداً أن طهران أوضحت موقفها بصراحة وشفافية.

وانتقد نائب وزير الخارجية الإيراني، بحسب تعبيره، "الخيانة الأمريكية"، قائلاً إن "إسرائيل بدأت حربها ضد إيران بينما كانت طهران في خضم المفاوضات، وهو ما يُعد عملاً عدائياً ضد مسار التفاوض".

من جانبه، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في تصريح عقب اللقاء، إنه سعيد بلقاء المسؤول الإيراني، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن "الطرفين أكدا دعمهما لحل النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، وشددا على أهمية استمرار التواصل في الملفات الحساسة بالمنطقة".