رئيس مجلس النواب الامريكي يحذر من خطر كارثي اذا استمر الاغلاق الحكومي

حذر رئيس مجلس النواب الامريكي، مايك جونسون، اليوم الخميس، من :" ان الاغلاق الحكومي بعد الاول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ، قد يُكلف الاقتصاد الامريكي عشرات المليارات يوميا".
وقال في تصريحات للصحفيين :" ان استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين قد يدخل الاغلاق شهره الثاني ويعطل عمل الوكالات الفيدرالية ويترك آلاف الموظفين دون رواتب".
واشار الى :" ان الاغلاق سيؤثر على مراقبي الحركة الجوية وموظفي امن النقل ودوريات الحدود، وقد يؤدي الى الغاء رحلات جوية وتعريض الامن القومي للخطر، مع تهديد برامج التغذية ورعاية الاطفال"
