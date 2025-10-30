الدفاع الروسية: تدمير 24 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "بين الساعة 15:00 و20:00 مساء بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "تم تدمير 14 مسيرة فوق بيلغورود، و5 فوق بريانسك، و2 فوق كالوغا، ومسيرة واحدة فوق كورسك، ومسيرة واحدة فوق جمهورية القرم، ومسيرة فوق مقاطعة تولا".

ولم تبلغ السلطات عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء هجمات المسيرات المعادية.

وتواصل قوات كييف استهداف المنشآت المدنية في مختلف المناطق الحدودية الروسية بالمسيرات بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في التصدي للمسيرات والتقدم على جميع المحاور، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة.