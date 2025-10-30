الصفحة الدولية

الاتحاد الأوروبي يرفع جاهزيته تحسبا لمواجهة عسكرية مع روسيا


نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسؤولين لم تسمهم أن المفوضية الأوروبية تعمل على تطوير خطة مع الحكومات الأعضاء وحلف "الناتو" لنشر المعدات العسكرية في حالة نشوب صراع مع روسيا.

وكتبت الصحيفة: "تعمل المفوضية الأوروبية مع الحكومات الوطنية وحلف "الناتو" لتنسيق الاستخدام المشترك للشاحنات وعربات السكك الحديدية والعبارات القادرة على نقل الدبابات والمدفعية الثقيلة عبر القارة في حالة الحرب".

وكما جاء في المقال فإن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مقترحات في نوفمبر لتحسين البنية التحتية للنقل وإجراءات الجمارك في الاتحاد من أجل تقليل عدد الأيام التي تستغرقها الجيوش لعبور الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمسؤولين، فإن المبادرة تنص على تقاسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوسائل النقل، كالقوارب والطائرات والشاحنات، حسب الحاجة، لنقل القوات والمعدات العسكرية عبر القارة.

ووفقا لأحد المسؤولين، قد تلزم المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بتسجيل مركبات المساعدات الحالية لديها، والتي يمكن استخدامها "لتعبئة القوات المسلحة".

كما صرح المسؤولون بأنه يجري حاليا بحث إمكانية إنشاء الاتحاد الأوروبي أسطولا خاصا به من الشاحنات وعربات السكك الحديدية، ولكن هذا سيكون أكثر صعوبة نظرا لمحدودية ميزانية الاتحاد الأوروبي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحاد الأوروبي يرفع جاهزيته تحسبا لمواجهة عسكرية مع روسيا
الفيدرالي الأمريكي يفاجئ الأسواق بخفض جديد للفائدة: إنذار مبكر بتباطؤ الاقتصاد!
أفغانستان وباكستان تتفقان على استئناف المفاوضات في إسطنبول
ترامب يهاجم بايدن ويدعو لإيداعه السجن: أحب مشاهدته يتلوى
ادانة دولية شديدة لقوات الدعم السريع ودعوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين في الفاشر بالسودان
الأمم المتحدة: الوضع في السودان "مرعب" وندعو لمحاسبة مرتكبي الجرائم
زاخاروفا: روسيا تدعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها
الأمم المتحدة: الوضع في الفاشر مرعب ومحاسبة مرتكبي الجرائم أولوية
ترامب يدافع عن نتنياهو: القصف الإسرائيلي مبرر وليس خرقاً لوقف إطلاق النار
الخارجية الروسية تنصح ماكرون: احمِ المتاحف بدل إرسال الجنود إلى أوكرانيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك