الصفحة الدولية

الفيدرالي الأمريكي يفاجئ الأسواق بخفض جديد للفائدة: إنذار مبكر بتباطؤ الاقتصاد!


قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء (29 تشرين الأول 2025)، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ثاني خفض له خلال العام الجاري، ليصل المعدل الجديد إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وسط مؤشرات تباطؤ في سوق العمل الأمريكية.

وجاء القرار بعد اجتماعات مطولة للجنة السوق المفتوحة برئاسة جيروم باول، الذي أكد في مؤتمر صحفي أن “الاقتصاد الأمريكي ما زال متيناً لكنه يواجه ضبابية متزايدة”، مشيراً إلى أن “خفض الفائدة لا يعني التحول إلى سياسة تيسيرية مستمرة، بل هو إجراء وقائي لتخفيف أثر التباطؤ في سوق العمل”.

وأوضح باول أن اللجنة ستواصل تقييم بيانات التضخم وفرص العمل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن “أي خفض إضافي في اجتماع كانون الأول المقبل ليس أمراً محسوماً”، في إشارة إلى رغبة الفيدرالي في موازنة سياسة التيسير النقدي مع هدف استقرار الأسعار.

وتشير البيانات إلى أن القرار جاء في ظل إغلاق حكومي جزئي في واشنطن أثّر على نشر بعض التقارير الاقتصادية الدورية، إضافة إلى تراجع نمو الوظائف الجديدة وارتفاع مستويات الحذر في الأسواق المالية، ما دفع الفيدرالي إلى تبني سياسة دعم استباقية للحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي.

ويرى محللون أن خفض الفائدة قد يشجع على زيادة الإقراض والاستثمار، لكنه في الوقت ذاته قد يثير مخاوف من عودة الضغوط التضخمية إذا ما استمر الإنفاق الحكومي عند مستوياته الحالية.

يُذكر أن هذا الخفض هو الثاني خلال عام 2025 بعد خطوة مماثلة في حزيران الماضي، ويأتي ضمن توجه عام نحو تخفيف القيود النقدية التي فُرضت في أعقاب موجة التضخم العالمية في 2023 و2024.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفيدرالي الأمريكي يفاجئ الأسواق بخفض جديد للفائدة: إنذار مبكر بتباطؤ الاقتصاد!
أفغانستان وباكستان تتفقان على استئناف المفاوضات في إسطنبول
ترامب يهاجم بايدن ويدعو لإيداعه السجن: أحب مشاهدته يتلوى
ادانة دولية شديدة لقوات الدعم السريع ودعوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين في الفاشر بالسودان
الأمم المتحدة: الوضع في السودان "مرعب" وندعو لمحاسبة مرتكبي الجرائم
زاخاروفا: روسيا تدعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها
الأمم المتحدة: الوضع في الفاشر مرعب ومحاسبة مرتكبي الجرائم أولوية
ترامب يدافع عن نتنياهو: القصف الإسرائيلي مبرر وليس خرقاً لوقف إطلاق النار
الخارجية الروسية تنصح ماكرون: احمِ المتاحف بدل إرسال الجنود إلى أوكرانيا
تتجاوز تريليون دولار ترامب: وافقت على أعلى ميزانية دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك