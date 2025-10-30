الصفحة الدولية

زاخاروفا: روسيا تدعم فنزويلا في الدفاع عن سيادتها


ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بإن موسكو على تواصل مع السلطات الفنزويلية وتدعم قيادتها في حماية السيادة الوطنية، إذ شددت زاخاروفاـ في إفادة صحفية اليوم، على أن موسكو مستعدة للاستجابة لطلبات القيادة الفنزويلية بالشكل المناسب، مع مراعاة التهديدات القائمة والمحتملة.

وخلال ردها على سؤال بشأن التصديق على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع فنزويلا، أضافت ممثلة الخارجية الروسية: "نحن (روسيا) ندعم بالطبع القيادة الفنزويلية في موضوع دفاعها عن السيادة الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار ديناميكيات الوضع الدولي والإقليمي. نحن على تواصل مع شركائنا، ومستعدون لمواصلة الاستجابة لطلباتهم بالشكل المناسب، مع مراعاة التهديدات القائمة والمحتملة. كما سنواصل العمل جنبا إلى جنب، متطلعين إلى المستقبل".

 وقد تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس في الفترة الأخيرة، بعد أن أكد الرئيس دونالد ترامب أمام الصحفيين صحة تقارير صحيفة نيويورك تايمز حول منح وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا بهدف زعزعة حكومة نيكولاس مادورو. وقد وصفت فنزويلا هذه التصريحات بأنها "أشد انتهاك للقانون الدولي".

فيما نفّذت القوات الأمريكية سلسلة ضربات قبالة السواحل الفنزويلية في الأسابيع الأخيرة، استهدفت قوارب يُزعم أنها تُهرّب مخدرات، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا. ونقلت قناة NBC أن البنتاغون يدرس خيارات لشنّ ضربات داخل الأراضي الفنزويلية خلال الأسابيع المقبلة.

بالمقابل، انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو التحركات الأمريكية، وقال في 21 أكتوبر إن "ترامب يريد احتلال فنزويلا تحت ذريعة مكافحة المخدرات، لكن الهدف الحقيقي هو السيطرة على نفطها"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تمارس تجاوزا صارخا للقوة، وتنتهك القانون الدولي".

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
