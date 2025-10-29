ترامب يدافع عن نتنياهو: القصف الإسرائيلي مبرر وليس خرقاً لوقف إطلاق النار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء (29 تشرين الأول 2025)، أن الجنود الإسرائيليين تعرضوا لهجوم في غزة، ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، مشيراً إلى أن ما جرى لا يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترامب في تصريح صحفي إنّ "الجنود الإسرائيليين تعرّضوا لهجوم في غزة، وفي هذه الحالة لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم"، موضحاً أن "القصف الإسرائيلي لا يُعدّ خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن الجنود دافعوا عن أنفسهم بعد أن تعرّضوا لهجوم مباشر".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد أبرمنا صفقة، وعلى حركة حماس أن تتصرف بحكمة، وإلا فسيتم القضاء عليها".

وكان قد أعلن عن هدنة لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في غزة ضمن جهود وساطة دولية قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.