تتجاوز تريليون دولار ترامب: وافقت على أعلى ميزانية دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الاول 2025)، بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب وافق على أعلى ميزانية دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب بحسب الوسائل "وافقت على الدفعة الأولى من الصواريخ التي ستستخدم في طائرات إف 35 اليابانية".

وأضاف، أنه "وافقت على أعلى ميزانية دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة قيمتها تتجاوز تريليون دولار"، مبينا، أن "الأمور ستكون أفضل إن حققنا السلام عبر القوة".

يأتي تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية في آسيا والمحيط الهادئ، خصوصاً مع تزايد النفوذ العسكري الصيني وتنامي التحالفات الدفاعية بين واشنطن وطوكيو.