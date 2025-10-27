إيران تنفي شراء "إس-400" وتوضح موقف موسكو من الهجوم الإسرائيلي

نفى سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، اليوم الاثنين (27 تشرين الأول 2025)، أي طلب من طهران لشراء منظومة صواريخ «إس-400» من موسكو، مؤكداً أن روسيا لم تكن على علم بالهجوم الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على إيران، وأنها لم تطلب من طهران التوقف عن تخصيب اليورانيوم.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مع السفير كاظم جلالي، حيث أشار إلى أن "الرئيس الإيراني جاد في تطوير العلاقات مع روسيا ويتابع شخصياً بعض الملفات، مضيفاً أن العلاقات بين طهران وموسكو في مستوى جيد جداً حالياً".

وأوضح جلالي أن "موقف روسيا من الملف النووي الإيراني لم يشمل أي دعوة لتصفير تخصيب اليورانيوم، وأن موسكو دعمت موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الشأن. كما أكد أن الروس لم يكن لديهم علم بالهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران".

واختتم السفير الإيراني تصريحاته بالتأكيد على جدية الرئيس الإيراني في تطوير العلاقات مع روسيا ومتابعته الشخصية لبعض الملفات الاستراتيجية.