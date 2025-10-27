ترامب حول صاروخ \"بوريفيستنيك\" الروسي: هم لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتهاء روسيا مؤخرا من اختبار صاروخ "بوريفيستنيك" العامل بمحرك نووي والأول من نوعه في العالم قائلا: "هم لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم".

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان ينبغي للاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، قال ترامب "عليك أن تسأل الاتحاد الأوروبي، أنا لست متورطا في هذا".

وعما إذا كان يفكر في فرض عقوبات إضافية على روسيا، علق قائلا: "ستعرفون ذلك".

وأطلع رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس على نجاح اختبار أول صاروخ بمحرك نووي بالعالم قطع مسافة 14 ألف كيلومتر، وحلّق بشكل أفقي وشاقولي لمدة 15 ساعة.

وأضاف غيراسيموف أن التحليق استمر 15 ساعة وأن الصاروخ استطاع اجتياز كافة الأنظمة الرادارية خلال تحليقه بمسارات شاقولية وأفقية مختلفة، قبل أن يصل إلى هدفه المفترض بدقة.

وأشار إلى أن الخصائص التكتيكية والفنية للصاروخ تتيح استخدامه بدقة مضمونة لضرب الأهداف المحصنة مهما كانت مسافة وجودها بالعالم.