ترامب يُجدّد تأكيد رغبته لقاء كيم ويلمح إلى تمديد جولته الآسيوية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وألمح إلى استعداده لتمديد جولته الآسيوية الحالية من أجل ذلك، حيث ذكر ترامب: "إذا أراد مقابلتي، فسأكون في كوريا الجنوبية"، دون استبعاد إمكانية تمديد زيارته لتسهيل عقد اللقاء.

ويصل ترامب إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة غيونغجو جنوب شرق البلاد.

وكان قد صرّح الجمعة الماضية على متن طائرة الرئاسة بأنه "منفتح" على لقاء كيم خلال هذه الزيارة، إلا أن السلطات الكورية الجنوبية أبدت تشاؤما حيال هذا الاحتمال. فقد استبعدت أوه هيون جو، نائبة مستشار الأمن الوطني في الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إمكانية عقد اللقاء على هامش قمة "أبيك"، قائلة إن الفرصة "مستبعدة للغاية"، ومؤكدة أن "التكهنات بهذا الشأن لا تستند إلى أي ترتيبات فعلية".

وأضافت أوه في تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية في سيئول: "هناك حديث عن احتمال اللقاء، لكنني أرى أن هذا الاحتمال ضئيل جدا"، مشيرة إلى أنها "لا تملك علما بأي طلب رسمي من الولايات المتحدة لترتيب اجتماع مع كوريا الشمالية".