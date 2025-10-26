"عدو ترامب" يدرس الترشح لرئاسة أمريكا في انتخابات 2028

قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية جافين نيوسوم المنتمي للحزب الديمقراطي في مقابلة بثت يوم الأحد إنه يدرس الترشح للرئاسة الأميركية في عام 2028 مشيرا إلى أنه سيتخذ قراره بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وسعى نيوسوم هذا العام لجس النبض إزاء ترشحه المحتمل للرئاسة، واكتسب تأييدا داخل حزبه في مواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب فيما يتعلق بمجموعة من القضايا.

وقال نيوسوم وفق شبكة (سي.بي.إس نيوز) " أتطلع إلى من سيقدمون أنفسهم (للترشح) في عام 2028 ومن سيرتقون إلى مستوى هذه المناسبة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في الترشح، قال نيوسوم "نعم، سأكون كاذبا (إذا قلت) غير ذلك".

وبموجب الدستور الأميركي، يمنع ترامب من الترشح لولاية ثالثة، لكنه طرح الفكرة على الرغم من ذلك، قائلا في وقت سابق من هذا العام "هناك طرق يمكنك من خلالها القيام بذلك".