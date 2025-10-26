الصفحة الدولية

السودان: الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفرقة السادسة بالفاشر


أعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية اليوم الأحد سيطرتها على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث أشارت قوات الدعم السريع إلى أنها تمكنت من هزيمة ما وصفته بـ"جيش الحركة الإسلامية الإرهابية" و"حركات الارتزاق"، مؤكدة أنها تكبدت خسائر فادحة في الأرواح بلغت آلاف القتلى، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية والاستيلاء على العتاد.

جاء ذلك، حسب البيان، بعد معارك وصفتها بالضارية، وأشارت إلى أن هذا الإنجاز تم بفضل ما وصفته بصمود قواتها وتأييد شعوب المنطقة، واعتبرت أن تحرير الفرقة السادسة يمثل محطة مهمة في مسار المعارك الجارية، وخطوة نحو بناء ما أسمته "الدولة الجديدة" التي تحقق تطلعات السودانيين.

في ذات السياق، نقلت مصادر عسكرية مطلعة عن استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع في محيط الفرقة السادسة بوسط الفاشر. كما أفادت مصادر أخرى بأن قوات الدعم السريع تهاجم المدينة من محورين، وأن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وبحسب مصدر عسكري موثوق، فقد ظهرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في محيط الفرقة بعد انسحاب تكتيكي، ويعمل قناصة الجيش والمقاومة على استهداف عناصر الدعم السريع. وأشار المصدر إلى أن تعليمات صدرت بعدم التموضع داخل مباني الفرقة بعد تأكد أن الانسحاب كان تكتيكيا.

بالمقابل، أكد الناطق باسم المقاومة الشعبية بالفاشر على صمود المدينة، مشيرا إلى أن "كل حجر فيها يحمل ذاكرة مقاومة، وكل شارع فيها يعرف طريق الصمود".

