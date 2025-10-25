الصفحة الدولية

مصر تتهم إثيوبيا بإطلاق فيضان صناعي من سد النهضة


شنّ وزير الري المصري هاني سويلم هجوما جديدا على إثيوبيا بسبب سد النهضة والفيضانات التي سببتها مؤخرا في السودان وغمر بعض الأراضي بمصر بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل، إذ ذكر سويلم، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك حالة من الارتباك وإدارة منفردة غير منضبطة وغير ملتزمة لسد "غير شرعي"، مضيفا أن هذه التصرفات أثرت بشكل كبير على السودان، لأنه من المعلوم أن فيضان النيل الطبيعي يكون في شهر أغسطس، لذلك تبدأ فترة الزراعة في شهر سبتمبر، لكن هذا العام كانت المفاجأة.

كذلك أوضح أن إثيوبيا احتجزت كميات كبيرة من المياه على غير المعتاد حتى وصلت إلى قمة السد ومفيض الطوارئ من أجل "أخذ لقطة إعلامية" يوم افتتاح السد في 9 سبتمبر 2025، وهو ما حدث بنزول المياه من أعلى السد، مضيفا أن إثيوبيا شعرت بعد ذلك بأنها "في ورطة" ولا تستطيع الاستمرار بهذا الوضع لأن مفيض الطوارئ لا يعمل إلا في حالة الطوارئ، فقررت صرف كميات ضخمة من المياه بنهاية سبتمبر.

كما لفت إلى أن إثيوبيا استمرت في تمرير كميات هائلة من المياه حتى أوائل شهر أكتوبر، وكانت مفاجأة للسودان الذي كان يتصور أن فترة الفيضان قد انتهت وأنه لن يستقبل كميات أخرى، مضيفا: "إثيوبيا كانت تدعي على مدار 10 سنوات أن السد ينظم التدفقات وأنه لن يكون هناك فيضانات مجددا، لكن هذا لم يحدث بل حدث ما نسميه فيضان صناعي".

فيما شدد على أن إثيوبيا اضطرت إلى تصريف المياه نظرا لخطورتها على سد النهضة؛ فتسببت في خطورة كبيرة كادت تقضي على سد الروصيرص في السودان، كما أغرقت الأراضي الزراعية التي بدأ المزارعون السودانيون زراعتها بعد انتهاء فترة الفيضان الطبيعي بنهاية أغسطس، ما سبب خسائر هائلة أكبر بكثير مما اعتاده خلال السنوات الماضية.

كما بيّن أن مصر كانت تراقب التصرفات الإثيوبية، وصرفت كميات من مياه السد العالي استعدادا لاستقبال الفيضان الجديد، ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه النيل وغمر بعض الأراضي في مناطق محيطة.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
