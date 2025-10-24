الصفحة الدولية

قنصل اسرائيل السابق في نيويورك يشن هجوما حادا على ترامب بسبب نتنياهو والبرغوثي


شن قنصل إسرائيل السابق في نيويورك آلون بينكاس، هجوما حادا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تصريحات الأخير حول العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والإفراج عن البرغوثي.

وفي التفاصيل، أجرى آلون بينكاس، صباح اليوم الجمعة مقابلة على إذاعة 103FM العبرية، استعرض فيها العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب وتصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعرب بينكاس عن غضبه من تصريحات ترامب، مثل الإشارة إلى محاكمة نتنياهو وطلب العفو من الرئيس يتسحاق هرتصوغ، وكونه (ترامب) هو من سيحتاج لاتخاذ قرار بشأن الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي. وقال: "يأتي شخص، صحيح أنه رئيس الولايات المتحدة ولكنه رئيس دولة أجنبية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية لدولة أخرى".

وأضاف أن ترامب "لا يفهم على الإطلاق كيف يعمل النظام في إسرائيل، فهو يعتقد أن الأمر مثلما في الولايات المتحدة، حيث يقوم الرئيس بمنح العفو لمن يريد، كما عفا عن نفسه. ماذا يعني أن يطالب بالعفو عن نتنياهو؟ ماذا يعني أن يفكر في مستقبل مروان البرغوثي؟"

وفيما يتعلق بمسألة الإفراج عن البرغوثي، تابع بينكاس أنه لا ينبغي لنتنياهو الاستماع لمطالب الرئيس الأمريكي: "في مثل هذه الحالة، لا يمكن لنتنياهو أن يوافق. إذا طالب بالإفراج عن غوئيل راتزون (مجرم جنسي شهير في إسرائيل)، فهل ستجرون نقاشاً في الاستوديو أيضا؟"

وأوضح القنصل السابق دوافع الرئيس الأمريكي بقوله: "القصة تجارية، كل شيء بالنسبة له هو مقايضة (خذ وأعطِ!)"، مردفا: "ليس لدى إسرائيل ما تقدمه، بينما لدى السعوديين وقطر والإمارات ما يقدمونه. الشيء الوحيد الذي كان يمكن لإسرائيل أن تقدمه لترامب مقابل المساعدة الأمريكية في القصف على إيران هو وقف إطلاق النار في غزة، ومن وجهة نظر ترامب، فإن نتنياهو نقض وعده أكثر من مرة".

واستطرد بينكاس: "كُتب في موقع بوليتيكو أن الغضب من إسرائيل كان هائلا في أعقاب الرد الإسرائيلي على انتهاك وقف إطلاق النار، وعندها قرر (ترامب) أن يكون خط "السيناتور" فانس (نائب الرئيس الأمريكي) و"السيناتور" روبيو (وزير الخارجية الأمريكي*) متشددا. انظروا بأي طريقة أبوية يتحدثون".

وعما إذا كانت إسرائيل تتحول إلى دولة محمية أمريكية، أوضح بينكاس بالقول: "القصة هنا ليست حماية. جوهر العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة غير متماثل، فنحن نوع من 'دولة عميلة'، وفي التقييم النهائي لـ 'الإيجابيات والسلبيات' على مدى عقود، استفادت إسرائيل من ذلك".

ومن وجهة نظره، فإن لرئيس الوزراء نتنياهو دورا جوهريا في تغيير الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل: "إسرائيل تجاوزت الحدود في مسألة من هي الدولة المحمية ومن هو الراعي، ولنتنياهو سجل سيئ للغاية في هذا الموضوع بسبب جميع أنواع المناورات والحيل التي قام بها. ترامب ملّ، وقرر أن يوضح لإسرائيل من هي القوة العظمى هنا ومن ليس كذلك. هذا غير مريح".

وأكمل قائلا: "في عهد جو بايدن، وقبله أوباما وحتى كلينتون، كان نتنياهو يلعب لعبته. كان يتشاجر مع الرئيس ويركض إلى أصدقائه الجمهوريين الذين كانوا يثيرون ضجة كبيرة. ولكن الآن، في البيت الأبيض توجد إدارة جمهورية، وهذه الحيل لم تعد تنطلي على أحد". واختتم بالقول: "أمس نُشر استطلاع رأي كبير أجرته رويترز يظهر أن 59% من الجمهور الأمريكي يدعم الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطينية".

جدير بالذكر أن دونالد ترامب كان قد تحدث في مقابلة مع صحيفة التايم البريطانية عن الذي يعتقد أنه مؤهل ليقود الفلسطينيين حاليا، فقال: "ليس لديهم زعيم الآن، على الأقل ليس لديهم زعيم ظاهر، وربما لا يريدون واحدا محددا، لأن كل هؤلاء القادة قد أُطلق عليهم الرصاص وقُتلوا. ليست هذه بالوظيفة المرغوبة على الإطلاق".

وردا على سؤال حول القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي المعتقل في السجون الإسرائيلية، قال ترامب: "لقد وجهت لي هذه المسألة حرفيا قبل 15 دقيقة من اتصالك بي. كانت تلك هي المسألة.. كان هناك سؤال وجه لي اليوم بالضبط (حول مروان البرغوثي). لذا سأقوم باتخاذ قرار بشأنه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته في الكنيست مؤخرا، قد طلب من نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ أن يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوا رئاسيا، في قضية الفساد التي يحاكم بناء عليها.

