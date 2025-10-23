عراقجي : ترد على غروسي: التهديدات المكرّرة لن تجلب سوى الفشل

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس (23 تشرين الاول 2025)، تعليقاً على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن التهديدات المكررة لن تجلب سوى الفشل مجدداً.

وأوضح عراقجي في تصريح صحفية له من مدينة مشهد شمال شرق إيران "لا أعلم إن كان قال ذلك بدافع القلق أم بدافع التهديد، لكن على من يطلق مثل هذه التهديدات أن يدرك أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلا إلى فشل جديد لهم".

وأضاف غروسي "ليس لدينا أي دليل على أن طهران تسعى لتصنيع قنبلة نووية، لكن من الضروري استئناف عمليات التفتيش للتأكد من ذلك".

وجاء تصريح عراقجي بعد أن قال غروسي أمس إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية تسببت بأضرار كبيرة، لكنها لم تدمر المعرفة التقنية، مشيراً إلى أن إيران ما تزال تمتلك نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%.

فيما تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سياق التوتر المستمر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خلفية المخاوف الغربية من البرنامج النووي الإيراني. ويشير مراقبون إلى أن إيران تؤكد باستمرار أن أهدافها سلمية، رغم ارتفاع مستوى تخصيب اليورانيوم الذي بلغ 60%، وهو ما يثير مخاوف المجتمع الدولي من تحول البرنامج إلى نشاط نووي عسكري.