عراقجي : ترد على غروسي: التهديدات المكرّرة لن تجلب سوى الفشل


قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس (23 تشرين الاول 2025)، تعليقاً على تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن التهديدات المكررة لن تجلب سوى الفشل مجدداً.

وأوضح عراقجي في تصريح صحفية له من مدينة مشهد شمال شرق إيران  "لا أعلم إن كان قال ذلك بدافع القلق أم بدافع التهديد، لكن على من يطلق مثل هذه التهديدات أن يدرك أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلا إلى فشل جديد لهم".

وأضاف غروسي "ليس لدينا أي دليل على أن طهران تسعى لتصنيع قنبلة نووية، لكن من الضروري استئناف عمليات التفتيش للتأكد من ذلك".

وجاء تصريح عراقجي بعد أن قال غروسي أمس إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية تسببت بأضرار كبيرة، لكنها لم تدمر المعرفة التقنية، مشيراً إلى أن إيران ما تزال تمتلك نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%.

فيما تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سياق التوتر المستمر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خلفية المخاوف الغربية من البرنامج النووي الإيراني. ويشير مراقبون إلى أن إيران تؤكد باستمرار أن أهدافها سلمية، رغم ارتفاع مستوى تخصيب اليورانيوم الذي بلغ 60%، وهو ما يثير مخاوف المجتمع الدولي من تحول البرنامج إلى نشاط نووي عسكري.

طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
