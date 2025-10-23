بوتين: استهداف عمق روسيا بصواريخ بعيدة المدى تصعيد سيواجه برد قاس وصادم جدا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، (23 تشرين الأول 2025)، أن العقوبات الأمريكية الجديدة تُعد "عملاً غير ودي"، مشيراً إلى أنها لا تعزز العلاقات الروسية - الأمريكية.

وقال بوتين، في تصريحات له، إن "القمة مع الرئيس الأمريكي (ترامب) بحاجة إلى تحضير، ونحن نريد مواصلة الحوار".

وحذر بوتين من أن "رد روسيا في حال تعرض أراضيها لضغوط بصواريخ توماهوك سيكون قاسياً إن لم نقل مدوياً".

وأضاف أن "موسكو وواشنطن لديهما العديد من مجالات التعاون إذا انتقلتا من الضغط إلى حوار جاد على المدى البعيد".

وتساءل بوتين حول "الجهة التي يعمل لصالحها أفراد إدارة ترامب والذين يقدمون له اقتراحات بفرض عقوبات على النفط الروسي".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن "العقوبات الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على اقتصادنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأربعاء إلغاء قمة كان من المقرر عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأرجع هذا إلى عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية وشعوره بأن التوقيت غير مناسب.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "ألغينا الاجتماع مع الرئيس بوتين، لم أشعر بأنه مناسب" مضيفا "لم أشعر بأننا سنصل إلى الهدف المنشود. لذلك ألغيته، لكننا سنفعل ذلك في المستقبل".