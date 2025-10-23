الصفحة الدولية

بكين تحتج على إدراج شركات صينية في العقوبات الأوروبية ضد روسيا


دانت بكين بشدة قرار الاتحاد الأوروبي إدراج شركات صينية في الحزمة 19 الجديدة من العقوبات التي تبناها مؤخرا ضد روسيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، اليوم الخميس. أنه قدم احتجاجات جدية للاتحاد الأوروبي.

وشدد غو جياكون على أن الصين ليست مُحرضة ولا مشاركة في الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن الصين لا تُزود أطراف النزاع بالأسلحة، وتفرض رقابة صارمة على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج.

وأقر الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا في إطار محاولات الضغط على موسكو، رغم فشل سياسة العقوبات في تحقيق أهدافها وتكبيدها الغرب خسائر فادحة.

وشملت الحزمة الجديدة إجراءات ضد البنوك الروسية، ومنصات تداول العملات المشفرة، وشركات في الهند والصين، كما شملت للمرة الأولى إجراءات ضد قطاع الغاز في روسيا.

من جهتها أكدت روسيا مرارا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.

