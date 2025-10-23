ترامب: الحرب في غزة انتهت وعلى نتنياهو قبول الاتفاق.. السعودية ستقود اتفاقيات التطبيع

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية مع مجلة "تايم"، عن تفاصيل توقف الحرب في غزة ورؤيته لمستقبل المنطقة.

وقال ترامب إن الحرب انتهت بالفعل، وعلّق على أهمية أن يقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مؤكدًا أنه كان يجب إيقاف الحرب لأن إسرائيل كانت ستفقد شعبيتها بشكل كبير، وفق قوله.

وأضاف ترامب أنه تدخل شخصيًا لوقف تصعيد الحرب، مشيرًا إلى أن نتنياهو كان ينوي استمرار الحرب لسنوات، لكنه تم إيقافه بعد خطأ تكتيكي فادح يتعلق بقطر. وذكر ترامب أن تدخل القوى الدولية كان حاسمًا في إيقاف الحرب.

وعن مستقبل حماس، أكد ترامب أنه إذا لم تلتزم الحركة بالاتفاق، فإنها ستواجه "مشكلة كبيرة" وربما "الإبادة الكاملة". وأوضح أن الولايات المتحدة ستتدخل إذا لم تنزع حماس سلاحها.

كما أشار ترامب إلى التزامه بوعده للدول العربية بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، قائلًا إنه سيحظى بدعم عربي قوي في المستقبل، مشددًا على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان إسرائيل لدعم الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بمستقبل السلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب، قال ترامب إن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن ذلك، لكنه أشار إلى علاقته الجيدة مع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية.

وفيما يخص التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن السعودية ستكون هي الدولة الرائدة في توسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية"، متوقعًا أن تنضم السعودية إليها في وقت قريب جدًا.