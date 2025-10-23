رومانيا: إحباط محاولة لاقتحام السفارة الروسية

أفاد التلفزيون الروماني بأن سيارة حاولت اختراق بوابة السفارة الروسية في بوخارست، وأن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، إذ صرحت الشرطة في رومانيا بعدم وقوع أضرار كبيرة عند محاولة سيارة اقتحام بوابة السفارة الروسية ولا يوجد أي تهديد للمنشأة الدبلوماسية. كما أفادت قناة Digi24 الرومانية نقلا عن مصدر مطلع بأن المشتبه به الذي تم اعتقاله والبالغ من العمر 53 عاما، كان على الأرجح تحت تأثير المخدرات.

كذلك أضافت القناة أنه تم نقل الموقوف إلى مقر لواء الطرق لإجراء فحوصات إضافية له والتحقق من هويته.