وزير الخزانة الأمريكي: سيتم إعلان عقوبات كبيرة وقوية على روسيا

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، أن الرئيس دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل إزاء وضع محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الوزير إن البيت الأبيض سيعلن اليوم أو غدًا الخميس فرض عقوبات جديدة على روسيا، مؤكدًا أن العقوبات المقبلة ستكون "كبيرة وقوية"، وتشمل إجراءات إضافية تستهدف قطاعات اقتصادية حساسة.

ويستمر الجمود في المفاوضات الروسية – الأوكرانية، وتزايد الضغوط الغربية على موسكو لوقف العمليات العسكرية وإبداء مرونة سياسية في المسار التفاوضي.