إدارة ترامب ترفع قيدا على استخدام أوكرانيا صواريخ ضد روسيا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن واشنطن رفعت قيدا رئيسيا على استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ بعيدة المدى، ما سيسمح بشن ضربات في عمق روسيا.

ووفقا للتقرير، جاء هذا القرار الذي لم يفصح عنه بشكل علني، بعد نقل سلطة تنسيق مثل هذه الضربات من وزير حرب الولايات المتحدة بيت هيغسيث إلى القائد العام للقيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية أليكوس غرينكيفيتش، الذي يرأس أيضاً قوات "الناتو" المشتركة في أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن قرار إدارة ترامب يتعلق بالأساس بصواريخ "ستورم شادو" المجنحة، واتخذ قبل لقاء ترامب وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة الماضية، حيث طلب زيلينسكي خلاله إمداد كييف بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.

هذا وأفادت قناة "سي إن إن" سابقا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح بشكل واضح لزعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماع 17 أكتوبر أنه لن يحصل على صواريخ بعيدة المدى.

وعلق ترامب مرارا على القرار المحتمل بتوريد صواريخ "توماهوك" لكييف قائلا إن "الولايات المتحدة نفسها في حاجة إليها، على الرغم من امتلاكها مخزونا كبيرا منها".

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن توريد مثل هذه الصواريخ لكييف سيُلحق ضررا بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن استخدامها في أوكرانيا دون المشاركة المباشرة للعسكريين الأمريكيين سيكون مستحيلا.