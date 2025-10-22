الصفحة الدولية

إدارة ترامب ترفع قيدا على استخدام أوكرانيا صواريخ ضد روسيا


أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن واشنطن رفعت قيدا رئيسيا على استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ بعيدة المدى، ما سيسمح بشن ضربات في عمق روسيا.

ووفقا للتقرير، جاء هذا القرار الذي لم يفصح عنه بشكل علني، بعد نقل سلطة تنسيق مثل هذه الضربات من وزير حرب الولايات المتحدة بيت هيغسيث إلى القائد العام للقيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية أليكوس غرينكيفيتش، الذي يرأس أيضاً قوات "الناتو" المشتركة في أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن قرار إدارة ترامب يتعلق بالأساس بصواريخ "ستورم شادو" المجنحة، واتخذ قبل لقاء ترامب وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الجمعة الماضية، حيث طلب زيلينسكي خلاله إمداد كييف بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.

هذا وأفادت قناة "سي إن إن" سابقا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح بشكل واضح لزعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماع 17 أكتوبر أنه لن يحصل على صواريخ بعيدة المدى.

وعلق ترامب مرارا على القرار المحتمل بتوريد صواريخ "توماهوك" لكييف قائلا إن "الولايات المتحدة نفسها في حاجة إليها، على الرغم من امتلاكها مخزونا كبيرا منها".

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن توريد مثل هذه الصواريخ لكييف سيُلحق ضررا بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن استخدامها في أوكرانيا دون المشاركة المباشرة للعسكريين الأمريكيين سيكون مستحيلا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الخزانة الأمريكي: سيتم إعلان عقوبات كبيرة وقوية على روسيا
إدارة ترامب ترفع قيدا على استخدام أوكرانيا صواريخ ضد روسيا
تعيين الشيخ المثير للجدل صالح الفوزان مفتيا عاما للسعودية
وباء يتفشى بوتيرة متسارعة في "إسرائيل"
إيران تتحدث عن “حرب الظلال”.. 50 جهاز استخبارات شارك بدعم إسرائيل لإسقاط النظام
عراقجي: ويتكوف اجرى اتصالات عير وسطاء مع طهران ومفاوضات نيويورك فشلت بسبب المبالغة الأمريكية
إيران ترد على واشنطن: دعم حلفائنا الإقليميين يجري وفق خطة مدروسة
ليلة صعبة على ساركوزي.. سجناء يتنمرون عليه وحبسه مع تجار مخدرات
كلينتون تتهم ترامب بتخريب مبنى البيت الأبيض
الرئيس الإيراني: يجب ألا نعتمد على مبيعات النفط فقط
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك