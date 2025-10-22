تعيين الشيخ المثير للجدل صالح الفوزان مفتيا عاما للسعودية

أصدر الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ المثير للجدل صالح الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه صدر اليوم الأربعاء أمر ملكي جاء فيه: "نحن سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية وبناءً على ما عرضه علينا ولي العهد، أمرنا بما هو آت: يعين فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء ورئيسا عاما للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير".

وفي أيلول الماضي، أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

يذكر ان الفوزان من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب ارائه وفتاويه المحرضة كان من ابرزها ان كفر الشيعة وقال ان الشيعة ليسوا اخواننا وابرء الى الله من ذلك بل هم اخوان الشيطان كما ان فتواه حول من ينكر شرب بول البعير فهو ملحد ويجب أن يقتل فضلا عن فتاوى اخرى عديدة كانت مثار السخرية والجدل