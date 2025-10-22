وباء يتفشى بوتيرة متسارعة في "إسرائيل"

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تفشي وباء الحصبة بوتيرة متسارعة، حيث تم تشخيص حوالي 1880 حالة منذ بدء التفشي في الربيع، مع تقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير.

وأسفر الوباء حتى الآن عن سبع وفيات، جميعها لأطفال دون سن الثانية والنصف. ونقل 562 مريضا إلى المستشفيات، معظمهم من الأطفال، بينهم 53 دخلوا وحدات العناية المركزة، وسبعة احتاجوا إلى أجهزة دعم الحياة، ولا يزال واحد في حالة حرجة.

وبدأ التفشي في أبريل الماضي، في مدن مثل القدس وبيت شيمش وبني برك، ثم انتشر إلى مدن أخرى، وتصنف تسع مدن حالياً كمراكز نشطة للتفشي.

وأكدت الوزارة أن معظم المرضى، بما في ذلك جميع الحالات الخطيرة والوفيات، لم يتلقوا التطعيم، وكان من الممكن الوقاية منها بلقاح بسيط وفعال.