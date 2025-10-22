الصفحة الدولية

إيران تتحدث عن “حرب الظلال”.. 50 جهاز استخبارات شارك بدعم إسرائيل لإسقاط النظام


كشف وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، أن أكثر من 50 جهاز استخبارات أجنبي شارك في دعم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما ضد إيران، مؤكدا أن الهدف من ذلك كان تنفيذ خطة شاملة لإسقاط النظام وتقسيم البلاد.

وقال خطيب، في تصريحات أدلى بها من جنوب غرب إيران إن “العدو شن حربا هجينة غير مسبوقة استخدم فيها أحدث التقنيات العسكرية والمعرفية القادمة من الغرب، إلى جانب تعبئة الآلة الإعلامية العالمية لإثارة الخوف من إيران والثورة والمذهب الشيعي”.

وأضاف أن “هذه الحرب لم تكن مفاجئة بالكامل، إذ أجرت القوى المعادية تدريبات وتحضيرات واسعة خلال السنوات الماضية، سعت من خلالها إلى توحيد صفوف المعارضين والجماعات المناوئة للثورة الإيرانية”، مشيرا إلى أن “الخطة تضمنت كذلك إرسال إرهابيين وتكفيريين من سوريا وأفغانستان إلى داخل الأراضي الإيرانية بهدف زعزعة الأمن الداخلي”.

وأكد الوزير الإيراني أن ما سماها “الحرب المفروضة الجديدة” كانت تهدف إلى إدخال البلاد في فوضى شاملة، غير أن “توجيهات القائد الأعلى علي خامنئي وحضور الشعب الإيراني في الميدان” أفشلا المخطط برمته.

وختم خطيب بالقول إن “كل ما أعدته أجهزة الاستخبارات الغربية والصهيونية من خطط ومؤامرات انتهى بفشلٍ ذريع أمام صمود وإرادة الشعب الإيراني”.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع واشنطن، أوضح أن “الحديث الأمريكي عن التفاوض لا ينم عن نية حسنة، بل يعكس عداء متجذرا تجاه الشعب الإيراني”، مشددا على أن طهران لن تثق بأي مسار تفاوضي لا يضمن مصالحها الوطنية.

وتأتي هذه التصريحات بعد أشهر من انتهاء الحرب الإيرانية – الإسرائيلية القصيرة التي استمرت 12 يوما، والتي شهدت تبادل ضربات صاروخية واسعة وعمليات سيبرانية متبادلة، وصفت بأنها الأخطر منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.

ويحاول المسؤولون الإيرانيون من خلال هذه المواقف تسليط الضوء على ما يعتبرونه تدخلا استخباريا دوليا واسعا ضد طهران، في وقتٍ تتزايد فيه التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الملف النووي، والعقوبات، والنفوذ الإقليمي الإيراني في الشرق الأوسط.

