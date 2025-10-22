الصفحة الدولية

عراقجي: ويتكوف اجرى اتصالات عير وسطاء مع طهران ومفاوضات نيويورك فشلت بسبب المبالغة الأمريكية


قال وزير الخارجية الإيراني السابق عباس عراقجي، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، إنّ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات غير مباشرة مع طهران عبر وسطاء، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح عراقجي في تصريحات له من مدينة مشهد شمال شرق إيران  أنّ الظروف في نيويورك كانت مهيّأة للتوصل إلى اتفاق قائم على حلول "معقولة ومتوازنة"، إلا أنّ "المبالغة في المطالب الأمريكية حالت دون تحقيق أي تقدّم".

وأكد عراقجي أنّ بلاده ما تزال تؤمن بالدبلوماسية كطريق لحل الخلافات، مضيفاً: "كلّما أمكن صون مصالح البلاد العليا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، فإنّ إيران لن تتردد في بذل أي جهد لتحقيق ذلك".

وأشار عراقجي إلى أنّ إيران لن تقبل بالضغوط أو التهديدات كأداة للتفاوض، وأنّ أي اتفاق محتمل "يجب أن يستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام المتوازن من جميع الأطراف".

وختم الوزير الإيراني بالقول إن بلاده ستواصل الاعتماد على المنطق الدبلوماسي والقوة الوطنية في الدفاع عن مصالحها، مؤكداً أن "إيران لا ترفض الحوار، لكنها ترفض الإملاءات".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
