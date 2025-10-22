عراقجي: ويتكوف اجرى اتصالات عير وسطاء مع طهران ومفاوضات نيويورك فشلت بسبب المبالغة الأمريكية

قال وزير الخارجية الإيراني السابق عباس عراقجي، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، إنّ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات غير مباشرة مع طهران عبر وسطاء، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح عراقجي في تصريحات له من مدينة مشهد شمال شرق إيران أنّ الظروف في نيويورك كانت مهيّأة للتوصل إلى اتفاق قائم على حلول "معقولة ومتوازنة"، إلا أنّ "المبالغة في المطالب الأمريكية حالت دون تحقيق أي تقدّم".

وأكد عراقجي أنّ بلاده ما تزال تؤمن بالدبلوماسية كطريق لحل الخلافات، مضيفاً: "كلّما أمكن صون مصالح البلاد العليا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، فإنّ إيران لن تتردد في بذل أي جهد لتحقيق ذلك".

وأشار عراقجي إلى أنّ إيران لن تقبل بالضغوط أو التهديدات كأداة للتفاوض، وأنّ أي اتفاق محتمل "يجب أن يستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام المتوازن من جميع الأطراف".

وختم الوزير الإيراني بالقول إن بلاده ستواصل الاعتماد على المنطق الدبلوماسي والقوة الوطنية في الدفاع عن مصالحها، مؤكداً أن "إيران لا ترفض الحوار، لكنها ترفض الإملاءات".