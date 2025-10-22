الصفحة الدولية

إيران ترد على واشنطن: دعم حلفائنا الإقليميين يجري وفق خطة مدروسة


أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس بقائي، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، أن دعم بلاده لحلفائها في المنطقة يجري ضمن خطة وبرنامج محددَين ينسجمان مع مبادئ السياسة الخارجية الإيرانية ومصالحها الاستراتيجية.

وأوضح بقائي في تصريح صحفي، أن "حماية حقوق إيران تتطلب استخدام جميع الأدوات المتاحة، سواء عبر القوة الصاروخية أو الدبلوماسية والمفاوضات"، مشدداً على أن "طهران تمتلك رؤية شاملة لإدارة علاقاتها الإقليمية والدولية".

وأضاف أن "بناء التحالفات والشراكات داخل النظام الدولي يُعدّ أولوية لإيران، بهدف منع أي ضرر قد يمسّ مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها في المنطقة"، مشيراً إلى أن "إيران قادرة على إحداث تأثير فعّال في الساحة الدولية، حتى في مواجهة الأعداء الأقوياء".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "الدبلوماسية الإيرانية تعمل بالتوازي مع قدراتها الدفاعية"، معتبراً أن "الدبلوماسية هي فن توحيد المصالح وتحقيق التوافق بين الأطراف"، لافتاً إلى أن سياسة بلاده ترتكز على التوازن بين الردع العسكري والحوار البنّاء.

واختتم بقائي تصريحه بالقول إن "إيران تواصل العمل عبر القنوات الدبلوماسية لحماية مصالحها"، مؤكداً أن "أي قرارات أو آليات دولية لا يمكن فرضها على طهران دون توافق ومراعاة لحقوقها المشروعة".

كما صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس بقائي، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، أن مصطلح "السناب باك" (Snapback) أو ما يُعرف بـ "آلية الزناد"، غير وارد في نص الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

وأردف بقائي أن "الطرف الغربي هو من استخدم هذا التعبير لتسهيل تفعيل آلية حلّ النزاعات واستعادة قرارات الأمم المتحدة في حال خرق الاتفاق"، مشيراً إلى أن تصريحات عضو الفريق الأمريكي المفاوض في عهد باراك أوباما، ويندي شرمان، حول هذه الآلية "غير دقيقة".

وتابع أن "المشكلة تكمن في تصديق البعض للرواية الغربية واعتمادها كمرجعية لتقويض القدرات الداخلية"، مؤكداً أن "إيران لم تكن خاضعة لآلية مفروضة، بل إن ضمانات الاتفاق صُمّمت لحماية مصالح جميع الأطراف في حال الإخلال بالالتزامات"، لافتاً إلى أن "بلاده احتفظت بسيطرتها الكاملة على منشآتها النووية".

ويوم أمس الثلاثاء، وطالب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بضرورة نزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران في العراق، مشدداً على أن "هذه الجماعات تضعف سيادة العراق، وتهدد حياة ومصالح المواطنين الأمريكيين والعراقيين، وتستولي على موارد العراق لصالح إيران".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
