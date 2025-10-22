إيران ترد على واشنطن: دعم حلفائنا الإقليميين يجري وفق خطة مدروسة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس بقائي، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، أن دعم بلاده لحلفائها في المنطقة يجري ضمن خطة وبرنامج محددَين ينسجمان مع مبادئ السياسة الخارجية الإيرانية ومصالحها الاستراتيجية.

وأوضح بقائي في تصريح صحفي، أن "حماية حقوق إيران تتطلب استخدام جميع الأدوات المتاحة، سواء عبر القوة الصاروخية أو الدبلوماسية والمفاوضات"، مشدداً على أن "طهران تمتلك رؤية شاملة لإدارة علاقاتها الإقليمية والدولية".

وأضاف أن "بناء التحالفات والشراكات داخل النظام الدولي يُعدّ أولوية لإيران، بهدف منع أي ضرر قد يمسّ مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها في المنطقة"، مشيراً إلى أن "إيران قادرة على إحداث تأثير فعّال في الساحة الدولية، حتى في مواجهة الأعداء الأقوياء".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "الدبلوماسية الإيرانية تعمل بالتوازي مع قدراتها الدفاعية"، معتبراً أن "الدبلوماسية هي فن توحيد المصالح وتحقيق التوافق بين الأطراف"، لافتاً إلى أن سياسة بلاده ترتكز على التوازن بين الردع العسكري والحوار البنّاء.

واختتم بقائي تصريحه بالقول إن "إيران تواصل العمل عبر القنوات الدبلوماسية لحماية مصالحها"، مؤكداً أن "أي قرارات أو آليات دولية لا يمكن فرضها على طهران دون توافق ومراعاة لحقوقها المشروعة".

كما صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس بقائي، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، أن مصطلح "السناب باك" (Snapback) أو ما يُعرف بـ "آلية الزناد"، غير وارد في نص الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

وأردف بقائي أن "الطرف الغربي هو من استخدم هذا التعبير لتسهيل تفعيل آلية حلّ النزاعات واستعادة قرارات الأمم المتحدة في حال خرق الاتفاق"، مشيراً إلى أن تصريحات عضو الفريق الأمريكي المفاوض في عهد باراك أوباما، ويندي شرمان، حول هذه الآلية "غير دقيقة".

وتابع أن "المشكلة تكمن في تصديق البعض للرواية الغربية واعتمادها كمرجعية لتقويض القدرات الداخلية"، مؤكداً أن "إيران لم تكن خاضعة لآلية مفروضة، بل إن ضمانات الاتفاق صُمّمت لحماية مصالح جميع الأطراف في حال الإخلال بالالتزامات"، لافتاً إلى أن "بلاده احتفظت بسيطرتها الكاملة على منشآتها النووية".

ويوم أمس الثلاثاء، وطالب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بضرورة نزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران في العراق، مشدداً على أن "هذه الجماعات تضعف سيادة العراق، وتهدد حياة ومصالح المواطنين الأمريكيين والعراقيين، وتستولي على موارد العراق لصالح إيران".