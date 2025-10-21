الصفحة الدولية

الرئيس الإيراني: يجب ألا نعتمد على مبيعات النفط فقط


قال الرئيس الإيراني في لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الإيرانية: هدف الغربيين من تفعيل آلية "الزناد" هو الحد من مبيعات النفط الإيرانية. ولكن بما تمتلكه البلاد من موارد طاقة هائلة، هذا يجب أن يسرع وتيرة تقدم البلاد.

وقال مسعود بزشكيان ، في لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الإيرانية: هدف الغربيين من تفعيل آلية "الزناد" هو الحد من مبيعات النفط الإيرانية. ولكن على العكس، في ظل ما تمتلكه البلاد من موارد طاقة هائلة، هذا الأمر يجب أن يسرع وتيرة تقدم البلاد.

وأضاف بزشكيان: يجب تسهيل ظروف العمل للمصدرين. إن نمو الصادرات في البلاد يشير إلى انخفاض الاعتماد على النفط ونمو فرص العمل.وإن الحكومة الرابعة عشرة مستعدة تماما لحل مشاكل المصدرين وخلق منصة مناسبة لنمو الصادرات.

