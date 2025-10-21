الممثل الخاص لبوتين يلتقي علي لاريجاني في طهران

التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون سوريا "ألكسندر لافرينتييف"، مع امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي لاريجاني.

واستقبل علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، لافرينتييف وأجرى محادثات معه.

هذا والتقى الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون سوريا امس الاثنين، وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" في مقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران.